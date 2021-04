Exploitation minière en eaux profondes: Greenpeace attaque une entreprise belge 

L'organisation Greenpeace s'attaque à la Belgique. Elle lui reproche de soutenir l'exploitation minière en eaux profondes dans l'Océan Pacifique par une société belge. Un robot de 25 tonnes, utilisé par l'entreprise, y a été égaré récemment. Pour les défenseurs de l'environnement, cette industrie représente un danger pour la vie sous-marine.

"Ici, la Belgique détruit l’Océan". Originaire de Gand, An s'est embarquée sur un petit bateau pour brandir ce message sans ambiguïté en pleine mer.

Lors de son action, la militante cible un navire affrété par une compagnie belge en plein cœur du Pacifique. Elle l’observe depuis des jours à bord du bateau de l’ONG Greenpeace. Le robot de la compagnie qui sert à l’exploitation minière vient juste de s’abimer au fond de la mer. Pour An, il s’agit d’un avertissement.

"L'échec technique du robot minier de GSR Deme montre à quel point cette nouvelle industrie qui veut exploiter les fonds marins est très risquée. S'il n'est pas clair comment l'industrie peut contrôler ce type de robot, il faut également se poser la question sur comment mesurer leur impact environnemental", explique An Lambrechts, responsable des fonds marins chez Greenpeace.

Nous avons pu trouver des images d'un premier robot testé en 2017 pour fouiller le fond marin à 4.500 mètres de profondeur. Il était alors à la recherche de nodules polymétalliques. Il s'agit d'une sorte de concrétion, d'agglomération, riche en métaux de valeur: cuivre, nickel ou encore cobalt.

La mer profonde abrite une énorme biodiversité, encore mal connue aujourd'hui

Leur extraction bouleverse les écosystèmes selon les écologistes. "L'exploitation minière des grands fonds marins pose un grave risque pour la santé de nos océans. Parce que la mer profonde abrite une énorme biodiversité, encore mal connue aujourd'hui. Elle joue aussi un rôle-clé dans le stockage du carbone, donc dans la lutte contre la crise climatique et la perte de biodiversité. Il faut protéger les océans au lieu de les détruire", indique An Lambrechts.

L'entreprise se défend

Contactée, la société anversoise se veut rassurante. Son robot de 25 tonnes est en voie de récupération. "Avant cet incident, le robot avait démontré avec succès sa capacité à manœuvrer (…) Une surveillance indépendante de l’essai scientifique par 29 instituts européens a également été menée à bien", réagit par voie écrite le responsable communication de GSR Deme, Kris Van Nijnen.

Une mine de métaux qui attire les convoitises

La zone d’exploitation s’étend sur 9 millions de kilomètres carrés, entre la Polynésie et le Mexique. Elle abrite des réserves équivalentes à la totalité des gisements terrestres. De quoi aiguiser les appétits.

Une voiture électrique, par exemple, contient des kilos de différents métaux. Autant dire que l’exploitation des nodules métalliques est aussi un enjeu stratégique.

Est-ce que la Belgique veut encore être un Etat parrain pour une société qui va passer à la phase d'exploitation?

"C'est ça maintenant qui doit être discuté. Est-ce que la Belgique veut encore être un Etat parrain pour une société qui va passer à la phase d'exploitation? Ou est-ce qu'à un moment, elle va écouter les scientifiques, et dire 'Ecoutez, les risques sont trop importants et on pense que la Belgique ne doit pas jouer dans ce jeu-là'", réagit Séverine De Laveleye, députée fédérale Ecolo, auteure d'une résolution sur l'exploitation des fonds marins.

La coalition gouvernementale actuelle reste divisée sur l’impact de l’exploitation minière des fonds marins. Une bataille écologique et économique à l’échelle mondiale…