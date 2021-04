Anne Douglas, la veuve de Kirk, qui était d'origine belge, est décédée à l'âge de 102 ans

Anne Douglas, veuve de la légende d'Hollywood Kirk Douglas, est décédée jeudi à son domicile de Beverly Hills quelques jours après avoir fêté ses 102 ans, a annoncé sa famille.

Mort en février 2020 à l'âge de 103 ans, Kirk Douglas avait rencontré à Anne en 1953 à Paris, alors qu'il tournait le film "Un acte d'amour". Après une cour effrénée, il l'avait épousée en coup de vent à Las Vegas le 29 mai 1954.

"Ce n'était pas romantique mais c'était légal et son nouveau mari lui a promis qu'un jour il l'épouserait de nouveau en grande pompe", se souvient sa famille dans l'avis de décès transmis à l'AFP. Kirk Douglas avait tenu promesse pour leur 50e anniversaire de mariage, en 2004.

Le couple Douglas sera resté marié pendant 66 ans et a eu deux fils, Peter et Eric. Ils formaient une famille avec deux autres fils, Michael et Joel, que l'acteur avait eu d'une précédente union avec Diana Dill.

Anne Douglas appelait cette dernière "notre ex-femme". Anne Douglas était née Hannelore Marx dans une famille allemande d'Hanovre le 23 avril 1919. Envoyée dans un pensionnat suisse, elle n'avait pas voulu rentrer dans l'Allemagne hitlérienne et avait poursuivi sa scolarité en Belgique, jusqu'à ce que les Nazis bombardent Bruxelles en 1940.

Anne avait pris la fuite en voiture vers la France avec des amis. Comme elle possédait des documents d'identité allemands, ses amis l'avaient poussée à épouser Albert Buydens pour obtenir la nationalité belge et elle était devenue Anne Laure Buydens.

Elle avait été vite rattrapée en France par l'occupation des troupes allemandes, mais sa maîtrise de nombreuses langues lui avait permis de travailler pour un distributeur de films français. Après la guerre, elle avait poursuivi sa carrière dans le cinéma en France, travaillant pour la chaîne américaine NBC puis pour John Huston sur la production de "Moulin Rouge", avant de rencontrer son époux. Anne Douglas s'est beaucoup investie dans des oeuvres artistiques et philanthropiques.

Elle avait notamment convaincu Kirk Douglas de vendre aux enchères une grande partie de sa collection d'oeuvres d'art pour financer la rénovation de 400 aires de jeux des écoles de Los Angeles à la fin des années 1990.

"Je me suis souvent demandé ce qui me serait arrivé si je n'avais pas épousé Anne", avait lancé Kirk Douglas, expliquant qu'elle lui avait "évité la ruine" en lui disant de se méfier de son avocat et lui avait "sauvé la vie" en refusant qu'il embarque à bord d'un avion qui s'était écrasé. "Elle a fait preuve d'un amour résolu lorsque j'ai eu mon attaque et que j'ai cru que je ne pourrai jamais parler ou travailler de nouveau", avait notamment salué l'acteur. (Belga)