120 lieux culturels rouvrent leurs portes pour dénoncer "un choix politique qui aurait pu être tout autre"

La culture ne veut plus attendre un déconfinement. Elle rouvre à partir d'aujourd'hui. 120 lieux culturels vont braver l'interdiction d'ouvrir leurs portes au public.

Un geste destiné tout simplement à forcer la main des autorités. C'est assumé. Pour le moment, le gouvernement n'a donné aucune date pour la culture. Uniquement l'organisation d'événements tests en mai et en juin. Pas assez pour Still Standing for Culture. Théoriquement fermé,

Le centre culturel de Ciney organise plusieurs activités. "On trouve "des failles" pour dire "nous sommes là, nous sommes possibles, nous existons"", explique sa directrice Valérie Bodart. "Un centre culturel a évidemment la chance d’être subsidié, d’avoir une structure saine, mais pour les artistes il en est tout autre et pour les techniciens c’est encore pire. Et donc c’est aussi une grosse mise en évidence de toute cette part de la société et on sait à quel point la culture est importante pour tous."

C'est comme ça que le centre culturel a transformé sa salle d'exposition en musée "temporaire". On le sait, les musées sont ouverts. Le centre organise aussi un concert en plein air le 8 mai, date de la réouverture des terrasses. "Le 8 on peut rassembler un public de 50 personnes. Donc on aura 50 chaises pour permettre au public de s’asseoir. A 11h parce que c’est une heure festive qui nous semble symbolique en période de reprise."

En tout, ce sont 120 lieux culturels qui multiplient les événements dès aujourd'hui et jusqu'au 8 mai inclus, dans le respect des protocoles sanitaires. "Still Standing for Culture est important parce que c’est une grosse mise en évident de la détresse des artistes et du monde culturel en général. Des choix politiques ont été faits en fermant tout ce qui était culture et social. C’est un choix politique qui aurait pu être tout autre."

