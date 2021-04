Coronavirus: quelle est la situation actuelle avec les variants dans notre pays ?

Lors du point presse de l'Institut de santé publique Sciensano et du Centre de crise, Yves Van Laethem a évoqué ce vendredi matin la situation actuelle concernant les variants du coronavirus présents dans notre pays.

"Le variant britannique est devenu clairement la souche dominante. Elle a un peu diminué à 81% du total des souches qui ont été identifiées", a indiqué le porte-parole interfédéral Covid-19.

Ce qui nous gêne un peu plus, c’est que le variant brésilien a augmenté à 8%

"On a 3% actuellement de variants sud-africains. Ce qui est à peu près la fréquence que l’on a, entre 3 et 5%. Ce qui nous gêne un peu plus, c’est que le variant brésilien a augmenté à 8%", a ajouté Yves Van Laethem.

L’infectiologue a terminé en évoquant le variant indien, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps. "Il n’est identifié que de manière tout à fait sporadique pour l’instant sur notre territoire et majoritairement dans des cas avec un contact avec l’Inde", dévoile-t-il.