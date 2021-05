Votre employeur peut-il vous imposer la vaccination ? La réponse d'un expert

Nous évoquons sur RTL info ce lundi le cas d'Alice et Cigdem, des aide-ménagères qui se plaignent de discrimination (ou qui s'en inquiètent) car elles ont avoué à de clients ne pas vouloir se faire vacciner.

Que faire si ça vous arrive ? Nous avons posé la question à la FEB, la Fédération des Entreprises de Belgique. "Une entreprise ne peut pas obliger ses travailleurs à se faire vacciner", nous assure Kris De Meester, premier conseiller du centre de compétence 'Emploi et Sécurité Sociale'.

Et si l'employeur met la pression ou menace ? "Si en tant que travailleur, vous avez l'impression qu'il y a une certaine pression sur vous pour vous faire vacciner, vous pouvez demander à votre chef direct un entretien. Si la relation avec ce chef n'est pas bonne, il est toujours possible d'avoir une concertation individuelle, une intervention informelle du service ou du conseiller en prévention, qui peut vous écouter et vous donner des conseils".

Vous refusez la vaccination, quelles conséquences cela peut-il avoir sur mon travail ? "Aucune. Le statut de vaccination n'est pas un critère d'aptitude pour la fonction. Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, ou si ça n'est pas envisageable pour des raisons médicales, il ne peut pas y avoir des conséquences, ni positives, ni négatives", poursuit la FEB. Cela comprend "l'accès au site, l'accès au bâtiment, il est hors de question que cela vous soit interdit". Il est également "impossible de ne pas pouvoir voir un client qui par exemple l'exigerait, ce n'est pas quelque chose que l'employeur peut demander", conclut la FEB.