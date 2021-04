38 résidents vaccinés d'une maison de repos à Erquelinnes sont positifs au Covid: "Aucun n’est symptomatique"

Dans le Hainaut, 96% des résidents d'un home étaient vaccinés à Erquelines. Pourtant, ces derniers jours, de nouveaux cas de Covid sont apparus. 28 personnes ont été testées positives. Elles ne sont pas malades, mais c'est la preuve qu'on peut être vacciné et toujours porteur de la maladie.

La protection civile est sur place pour faciliter les déménagements et désinfecter les lieux. Les résidents positifs sont rassemblés au dernier étage, soit un pensionnaire sur trois. Mais la situation est très différente de celle vécue il y a un an dans d’autres maisons de repos. "Aucun n’est symptomatique. Personne ne montre aucun signe de maladie. Il faut aussi savoir que notre taux de vaccination est assez exceptionnel. Le vaccin nous protège et protège les résidents d’une forme grave de la maladie. Donc on ne va pas développer de forme grave mais cela n’empêche pas le virus de circuler. Le virus ne circulera plus que quand l’ensemble de la population sera vacciné. C’est la seule solution", indique Frédéric Soupart, directeur de la résidence du quartier fleuri.

Les visites suspendues

Cette résidence avait jusqu’ici échappé au Covid. Les visites sont dès lors suspendues pour protéger le monde extérieur car aujourd’hui ce sont les familles qui sont à risque. "On ne peut plus rentrer maintenant, on n’a plus droit aux visites. Je me retrouve devant la fenêtre chez ma mère", témoigne Eddy Mairiaux, fils de Paulette âgée de 82 ans.

L’origine des cas est indéterminée

"L’absence de contacts pour les personnes âgées, je trouve que c’est ça qui les touche le plus puisqu’ils ne sont pas touchés dans leur santé physique", souligne David Lavaux, bourgmestre d’Erquelinnes.

Un résident est revenu positif de l’hôpital. Il avait été placé en quarantaine. Mais l’origine des cas est indéterminée.