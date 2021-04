Les serres de Laeken vont bientôt ouvrir leurs portes avec un parcours adapté aux restrictions liées à la pandémie

Comme chaque année à cette période, les serres royales de Laeken s'apprêtent à ouvrir leurs portes au public. Découvrez en avant-première comment les visites ont été adaptées pour respecter les règles liées à la pandémie du coronavirus.

Les visiteurs des serres royales du château de Laeken auront accès à un parcours inédit cette année. Ils pourront déambuler dans les jardins du domaine royal lors de deux kilomètres de marche, avant d' arriver aux serres.

Francis Sobry, directeur de la communication du Palais Royal détaille la particularité de cette année: "C'est un parcours en tout cas exceptionnel et unique qui permet de découvrir et de voir les serres sous un angle qui n'a jamais été montré au public."

Il faudra réserver votre visite en ligne pour pouvoir accéder aux serres. 110.000 personnes visitent d' habitude le site. Ils seront moins nombreux cette année en raison des mesures sanitaires. Toutes les serres ne seront pas non plus accessibles.

Francis Sobry nous explique pourquoi cette décision a été prise: "Les serres qui sont plus petites et plus étroites ne sont cette année malheureusement pas accessibles au public, parce qu'il y est impossible de garantir les distances de sécurité."

A la fin du parcours bien balisé et sécurisé, vous accéderez à l'entrée de la serre tropicale: fougères, palmiers, bananiers, ibiscus. Cet endroit est une invitation au voyage.

Michel Dekens, régisseur du domaine royal de Laeken nous décrit quelles sortes de voyages les serres inspirent-elles: "Un voyage dans l'espace mais aussi un voyage dans le temps également vu l'historique de certaines plantes. Dans l'espace, on va découvrir des plantes qui viennent d'un peu partout dans le monde. On va avoir des fougères qui viennent du Mexique, d'autres fougères qui vont venir d'Australie. On va avoir des plantes qui viennent des îles Madère. On a vraiment traverser tous les continents..."

Les serres royales ouvriront au public plus tard que d'habitude cette année: à partir du 13 mai et jusqu'au 6 juin