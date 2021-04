Belgique: aux Serres royales de Laeken, une promenade adaptée à la pandémie

Une promenade de 2 km en extérieur, plutôt que le parcours habituel dans des espaces exigus: le domaine royal de Laeken, à Bruxelles, proposera à partir de la mi-mai une visite de ses célèbres serres du XIXe siècle adaptée à la pandémie.

Ce haut lieu de l'architecture monumentale mêlant verre et acier est traditionnellement ouvert au public au printemps, accueillant jusqu'à 100.000 visiteurs en l'espace de quelques semaines.

Mais il avait dû garder ses portes closes en 2020 au moment du premier confinement imposé pour endiguer la pandémie de Covid.

Le site rouvre cette année, du 13 mai au 6 juin, sur réservation préalable en ligne, en proposant un nouveau parcours en extérieur qui permet de respecter les distances sociales.

"Une promenade de 2 km permettra d'observer les serres à distance et de voir comment cette cité de verre s'inscrit dans le paysage vallonné du domaine", a expliqué vendredi Francis Sobry, directeur de la communication du Palais royal, lors d'une visite de presse.

Géraniums, azalées, hortensias, camélias: les serres royales abritent des milliers d'espèces végétales dans ce lieu unique en Belgique, qui est l'un des principaux complexes botaniques d'Europe.

Les serres, bâties dans le parc du château, résidence de la famille royale belge, datent du règne de Léopold II (1865-1909).

C'est en 1874 que l'architecte Alphonse Balat, missionné par le roi, entame les travaux du Jardin d'Hiver, la pièce centrale, avec 34 mètres sous plafond pour abriter les plus grands palmiers.

Il faudra ensuite une vingtaine d'années pour bâtir un complexe de serres pouvant héberger toute la collection royale de plantes principalement tropicales et subtropicales.

Cette année, en intérieur, seules les grandes serres (avec la plus grande hauteur sous plafond) seront accessibles. L'achat de billets est possible uniquement via internet (www.koninklijke-serres-royales.be).