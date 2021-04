Alexander De Croo s'adresse aux personnes qui voudraient participer à La Boum 2: "Ne tombez pas dans ce piège"

Le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles et le parquet de Bruxelles ont diffusé un communiqué commun, ce vendredi, invitant à ne pas se rendre à la "Boum 2", annoncée pour samedi dans le Bois de la Cambre. Quelque 9.000 personnes se sont dites "intéressées" par cet événement publié sur Facebook.

Lors d'une conférence de presse, le Premier ministre Alexander De Croo et la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden se sont également exprimés à propos de l’appel au rassemblement.

Ne tombez pas dans ce piège

Alexander De Croo demande à la population belge de se montrer patiente. "Dans les jours qui viennent, il y aura des perspectives. A partir du 8 mai, il y aura des activités à l’extérieur qui pourront avoir lieu. On voit que la situation épidémiologique évolue petit à petit dans la bonne direction. On a réussi à se motiver les uns, les autres. Tout le monde a eu un moment difficile. On doit garder cette solidarité. Ce genre d’événements comme "La Boum" est de déstabiliser. Ne tombez pas dans ce piège", a-t-il souligné.

De son côté, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V), a rappelé qu’aucune autorisation n’a été demandée par les organisateurs de la "Boum 2".

"Aucune autorisation n’a été demandée. La situation est suivie de très près. On a prévu une communication préventive. L’événement a été annulé sur Facebook. Nous avons déconseillé d’y participer. Il y a eu une réunion au centre de crise ce vendredi pour préparer un peu les choses. Je déconseille aux citoyens d’aller dans ces endroits. Je sais que tout le monde veut se rassembler, mais on va prévoir des événements dès le 8 mai. Cela donne des perspectives. Pour demain, c’est encore trop tôt."