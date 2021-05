Voici ce qui change en mai

Plusieurs mesures entrent en application ce samedi 1er mai ou durant le mois à venir et pourraient impacter votre quotidien. Voici un résumé.

Données de contact sur la puce d'un animal de compagnie: vous décidez si elles sont publiques ou non



À partir du 1er mai 2021, les données de contact de la puce d'un animal de compagnie ne seront plus publiques. Les propriétaires de chats et de chiens devront manuellement autoriser ces données à être visibles. Il s'agit d'une adaptation afin de se conformer au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Concrètement, les responsables d'un chat ou d'un chien devront donc donner leur accord explicite en se connectant aux plateformes officielles d'enregistrement de ces animaux, à savoir DogID (online.dogid.be) pour les chiens et CatID (online.catid.be) pour les chats. La démarche est possible dès à présent pour les compagnons canins et à partir du 1er mai pour les félins. A l'aide de sa carte d'identité, de son code PIN et du numéro de puce du chat ou du chien (présent sur le passeport de l'animal), il est possible de modifier les paramètres de la puce et de passer d'un mode "privé" à un mode "public". Tout un chacun, muni d'un détecteur de puce, pourra de cette manière continuer à lire les coordonnées reprises sur la puce et ainsi identifier le propriétaire de l'animal dans le cas où celui-ci s'est égaré par exemple. Sans cette permission, seuls les vétérinaires et les refuges pourront encore y avoir accès, via un portail spécifique.

Depuis le 1er septembre 1998, l'identification et l'enregistrement des chiens sont obligatoires tant en Wallonie qu'à Bruxelles, tandis que cela l'est depuis le 1er novembre 2017 pour les chats.

Nouveau label pour les pneus

Ce samedi, le nouveau label européen de classification des pneumatiques entre en vigueur. L'étiquette est similaire à celle qui existait déjà, mais elle affiche plus d'informations. Vous y trouverez les trois classifications qui existaient déjà: sur la performance en matière de consommation, l'adhérence sur sol mouillé et le bruit de roulement externe. Notez que ces classifications sont visuellement différentes par rapport à l'ancien label.

Sur la nouvelle étiquette, vous trouverez également la marque (N°1 sur l'image ci-dessous), un QR-Code qui vous renvoie vers des informations complémentaires (N°2), le numéro d'identification (N°3), les dimensions (N°4), et des logos pour identifier les pneus hiver (N°5) et nordique/glace (N°6).

La nouvelle étiquette ne doit plus seulement être collée sur le pneu, mais aussi figurer sur la documentation, l'étiquetage du prix et la facture d'achat.





© Source: Continental

Baisse de la TVA dans l'horeca jusqu'au 30 septembre

Cette mesure n'entre pas en vigueur ce samedi, mais plutôt samedi prochain, le 8 mai, lorsque les cafés et restaurants pourront rouvrir leurs terrasses. Le secteur de l'horeca pourra appliquer un taux de TVA de 6% sur les boissons, alcoolisées ou non, ainsi que sur les repas. La mesure est d'application jusqu'au 30 septembre.

La Wallonie lance son prêt à taux zéro pour la garantie locative

La Wallonie lancera, le lundi 3 mai, un mécanisme de prêt à taux zéro à destination de candidats-locataires en vue de les aider à constituer leur garantie locative, annonce jeudi le ministre régional du Logement, Christophe Collignon.

Ce prêt à taux zéro sera accessible pour les baux de résidence principale, de colocation et pour les baux étudiants en fonction des revenus des demandeurs. Il vise à aider les candidats-locataires à constituer la garantie locative requise pour accéder à la location sans altération de la relation contractuelle entre le bailleur et le locataire et avec une invisibilité de l'octroi du prêt du côté du bailleur. Concrètement, les candidats-locataires devront introduire leur demande via une application digitale sur le site de la Société wallonne du Crédit social (https://www.swcs.be) qui permettra un traitement rapide des demandes.

La durée du remboursement du crédit sera fixée en fonction des capacités financières du demandeur, sur une durée maximum de 36 mois pour les prêts relatifs à un bail de résidence principale ou de colocation. Pour les baux étudiants, la durée maximale sera de 24 mois.

Quant au montant des prêts, il équivaudra, pour les résidences principales/colocations, à deux mois maximum de la mensualité fixée, soit une moyenne de 1.200 euros. Pour les baux étudiants, le montant du prêt s'élèvera à trois mois maximum de la mensualité fixée, soit 1.080 euros en moyenne.

Selon les autorités régionales, quelque 12.000 ménages sont susceptibles annuellement de solliciter un prêt pour une garantie locative dans le cadre d'un bail de résidence principale et environ 8.000 étudiants pourraient également être concernés.