Une filière de stupéfiants démantelée à Mons

(Belga) Onze personnes ont été arrêtées mercredi par la zone de police de Mons-Quévy pour vente de stupéfiants dans le centre de Mons, a indiqué vendredi la police montoise.

Onze individus, dont six en séjour illégal sur le territoire belge, ont été arrêtés à Mons le 28 avril et placées sous mandat d'arrêt. La bande avait effectué son trafic de stupéfiants pendant plusieurs mois dans le centre urbain de la ville de Mons. Le Service Enquête et Recherche (SER) de Mons-Quévy a conduit cette opération, après avoir mené un long dossier d'enquêtes sous la direction d'un juge d'Instruction. (Belga)