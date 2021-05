C'est déjà possible de manger en terrasses à Middelkerke... Voici l’astuce du bourgmestre

A la mer du nord, le bourgmestre de Middelkerke prend ses distances avec les mesures sanitaires. Jean-Marie De Decker a décidé de rouvrir les terrasses avec une semaine d’avance. Il n’est pourtant pas dans l’illégalité.

Middelkerke est le seul endroit de Belgique où manger en terrasse est possible, et surtout légal. Le bourgmestre de Middelkerke a décidé pour cela de rendre communal l’espace dans lequel se trouve les terrasses. Les restaurateurs y ont enlevé leurs tables et chaises, elles ont été remplacées par des tables et chaises communales.

Comment cela fonctionne-t-il ? Les gens viennent commander une frite à emporter et viennent la consommer sur une terrasse, qu’on peut qualifier de banc public. C’est donc tout à fait légal. Notre journaliste sur place, Julien Modave, explique que les policiers sont passés sans arrêter personne. C’est une décision prise par le bourgmestre de la ville, qui est donc également le chef de la police.

C’est aussi un bourgmestre proche de la NVA, une façon politique de dire qu’ils ne sont pas solidaires avec les décisions prises par le fédéral. Ils ont ouvert une semaine avant tout le monde.

Et le monde est présent, toutes les tables sont prises. Les clients ne peuvent s’assoir que par famille ou par groupe de quatre maximum. "Ce n’est pas bondé non plus, précise Julien Modave. C’est probablement dû au fait qu’il fait à peine 9 degrés."