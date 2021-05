Grammy Awards: fin du comité "secret" chargé des nominations

Les organisateurs des Grammy Awards ont décidé de supprimer le comité "secret" qui sélectionnait jusqu'à présent les artistes devant figurer sur la liste des nominations, des musiciens ayant dénoncé un manque de transparence et des irrégularités.

Les nommés pour l'édition 2022 des récompenses de l'industrie américaine du disque seront sélectionnés par vote par l'ensemble des plus de 11.000 membres de la Recording Academy et non plus par le comité d'experts anonyme de quinze à trente membres qui jusqu'à présent dressait cette liste, a indiqué l'Académie vendredi.

"Ces changements significatifs" du processus de sélection "reflètent l'engagement" des Grammy Awards "à évoluer avec le paysage musical et à faire en sorte que les règles et lignes directrices soient transparentes et équitables", a expliqué l'Académie.

Le nombre de catégories pour lesquelles il sera possible de voter sera réduit, ajoute-t-elle. Par ailleurs, les Grammy récompenseront désormais la musique latino-américaine et les musiques du monde, soit 86 catégories au total.

Ce changement fait suite aux accusations de "corruption" portées en novembre par le chanteur canadien The Weeknd, star du R&B, l'un des grands oubliés de l'édition 2020 en dépit de son succès commercial.

"Les Grammys demeurent corrompus", avait alors tweeté l'artiste canadien, célèbre pour ses hits comme "Blinding Lights" et "Starboy". Il avait aussi prévenu qu'il ne soumettrait plus ses morceaux au comité de sélection en vue d'une nomination aux Awards.

Harvey Mason Jr, président par intérim de l'Académie, a affirmé que cette dernière, qui regroupe des professionnels de l'industrie musicale, avait connu une année de "transformations et changements sans précédent".

Il s'agit "d'une nouvelle Académie", ayant pour vocation de "répondre aux besoins de la communauté musicale", a-t-il assuré.

En 2020, Deborah Dugan, première femme PDG de la Recording Academy, avait été congédiée pour "déficiences et échecs dans sa gestion".

Cette dernière, qui a porté plainte, avait alors accusé l'Académie de discrimination, de harcèlement sexuel et d'irrégularités dans les votes pour les Grammy Awards.

L'ancien chanteur de One Direction Zayn Malik avait également critiqué en mai le comité procédant aux nominations.

"Je maintiens la pression et poursuis le combat pour la transparence et l'inclusion. Nous devons nous assurer que nous honorons et célébrons "l'excellence créative" de TOUS. (Q'on mette) fin au comité secret", avait tweeté le chanteur, qui n'a jamais été nommé aux Grammy Awards.

Le chanteur avait assuré que son tweet n'avait rien de "personnel" et qu'il déplorait seulement "la manque de transparence du processus de nomination" et critiquait "un espace qui crée et permet le favoritisme, le racisme, et le réseautage influençant le processus du vote".