"La Boum 2" au Bois de la Cambre: "On ne peut pas nous empêcher notre liberté"

La police de Bruxelles a entamé samedi en fin d'après-midi l'évacuation du Bois de la Cambre où plusieurs milliers de personnes s'étaient rassemblées dans le cadre de l'événement festif La Boum 2, pourtant interdit. Des dizaines de policiers en tenue de combat ont investi le parc.

Ils étaient des milliers à se rassembler au Bois de la Cambre ce samedi vers 15h30 pour l'évènement, pourtant interdit, "La Boum 2". La police a ensuite dispersé la foule aux alentours de 17h40.

Un rassemblement censé être "festif"

"On ne peut pas nous empêcher notre liberté, après tout on est jeune, on a envie de s'amuser et voir du monde malgré le covid", lance une participante au micro de notre journaliste sur place. "On peut quand même voir du monde en respectant les règles", poursuit-elle.

"J'aimerais que ça reste aussi festif que ça, tous les gens dansent! J'aime cette ambiance, elle me manque", explique une autre avant de préciser que "les projectiles, je ne suis pas pour du tout !"

L'organisateur, présent sur place, a souhaité faire passer un message en organisant l'évènement: "On est dans un pays où l'union fait la force et nous on aimerait que l'union fasse la farce aussi! Que tout ça soit joyeux, que ce soit l'occasion de s'amuser", explique-t-il. "On aimerait bien que les gens restent pas plantés là comme des choux et qu'on puisse leur passer un message: regardez, on sait s'organiser tout en respectant les consignes et s'écarter d'1m50."

Un blessé: son pronostic vital ne semble pas engagé

Le canon à eau est entré en action à plusieurs reprises et un des participants à l'événement a été renversé par le véhicule. La victime a brièvement perdu connaissance après avoir été heurtée à l'arrière de la tête. L'homme est actuellement examiné par les ambulanciers et sera probablement transporté à l'hôpital. Son pronostic vital ne semble pas engagé.

Sur les quelques milliers de personnes qui se trouvaient dans le parc, beaucoup semblent avoir disparu. Quelques centaines de participants se cachent encore sur la pelouse près de l'étang et dans les buissons alentour. De petits feux ont été allumés ici et là.

> Plus d'informations ici