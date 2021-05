La Boum 2 - La police à la poursuite d'un noyau dur

(Belga) La police tentait toujours de disperser les derniers participants à La Boum 2 samedi soir dans le Bois de la Cambre. La plupart des personnes qui étaient venues assister à l'événement ont toutefois quitté les lieux après les différentes charges de la police mais un noyau dur continue de défier les forces de l'ordre. Ce groupe se trouve actuellement sur l'avenue de Boitsfort où plusieurs feux ont été allumés.

Les policiers ont été la cible de jets de pétards, de bouteilles, de pierres et de branches tout au long de l'après-midi et de la soirée. On ignore pour l'instant s'il y a des blessés du côté des agents. Plusieurs participants à La Boum ont eux dû recevoir des soins. La police a également procédé à plusieurs arrestations, mais on ignore combien à ce stade. (Belga)