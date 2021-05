Sept personnes décédées dans l'incendie de camions-citernes à Kaboul

(Belga) Plusieurs camions-citernes en flamme ont causé la mort de sept personnes samedi soir au nord de Kaboul. L'incendie a plongé la capitale afghane dans un épais nuage de fumée contraignant des riverains à quitter leur logement.

Quatorze personnes ont été blessées, a précisé un porte-parole du ministère de l'Intérieur. L'incendie a débuté sur un véhicule-citerne et s'est ensuite propagé à une douzaine d'autres, garés à proximité. La cause de l'incendie n'était pas encore connue. L'explosion était telle que les riverains ont pu apercevoir une lueur orange au-dessus de la ville. Au moins trois grosses déflagrations ont été entendues. L'incendie a également provoqué une rupture dans l'approvisionnement électrique, plongeant plusieurs quartiers dans le noir. Mi-février, un incendie similaire était survenu à la frontière irano-afghane et avait impliqué une centaine de camions et de conteneurs. Dix-sept personnes avaient été blessées et les dégâts avaient été estimés à plusieurs millions de dollars. (Belga)