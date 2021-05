Evere: une famille de 4 personnes intoxiquée au monoxyde de carbone

Une famille de quatre personnes résidant à Evere a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone (CO) samedi soir dans son logement de la rue du Tilleul à Evere. La mère et un des deux enfants ont été emmenés à l'hôpital militaire alors que le père et le second enfant ont été admis dans un autre hôpital. Leur vie n'est pas en danger, ont indiqué les pompiers de Bruxelles.



Une ambulance a été sollicitée vers 19h15 pour une dame évanouie dans son appartement situé au deuxième étage d'un bâtiment en comptant trois. A l'arrivée des pompiers, leur détecteur de CO s'est enclenché. Ils ont immédiatement ventilé le logement et ont appelé des renforts. La dame a repris connaissance après avoir bénéficié d'un apport en oxygène. Les urgentistes présents sur les lieux ont diagnostiqué une intoxication au CO sur les quatre membres du foyer. "Des valeurs (de monoxyde de carbone, NDLR) assez élevées ont été mesurées dans l'habitation et le CO provenait d'une chaudière à gaz individuelle", explique un porte-parole des pompiers. "Selon Sibelga (gestionnaire du réseau de gaz à Bruxelles, NDLR), il y avait un problème avec l'évacuation du gaz. Des scellés ont été apposés sur la chaudière. Une installation similaire équipant l'appartement du troisième étage, celle-ci a aussi été mise sous scellés."