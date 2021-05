Vers un "coronapass belge" pour aller au restaurant ou au cinéma, comme au Danemark?

Les Belges vaccinés auront-ils bientôt plus de droits que les autres ? Une sorte de "Coronapass" ou de certificat vaccinal pourrait voir le jour en Belgique, comme c’est déjà le cas au Danemark. Grâce à cela, les personnes vaccinées pourraient avoir le droit, par exemple, d’aller au restaurant, au cinéma, aux concerts ou au stade de façon plus libre que les autres. Outre les vaccinés, les personnes qui ont un test PCR négatif récent ou encore ceux qui viennent d’être malades pourraient en bénéficier. Mais est-ce vraiment une bonne idée ?

Parmi les premiers en Europe, le Danemark a commencé, le 6 avril dernier, à utiliser son "passeport" Covid, sésame d'un plan de réouverture progressif du pays. Disponible via une application sécurisée ainsi qu'en format papier, il permet de rentrer dans certains petits commerces - coiffeurs, salon de beauté ou encore auto-écoles - en prouvant que le porteur est soit entièrement vacciné, soit qu'il a déjà contracté le Covid-19 avec un test positif de deux à douze semaines, soit qu'il a effectué un test négatif depuis moins de 72 heures.

Personne ne sait qui vous êtes

Ce système protège-t-il la vie privée des citoyens? "La confidentialité et la confiance sont très importants. Quand vous montrez votre test négatif sur votre appareil, il est lu par un autre téléphone. Personne ne sait qui vous êtes. Ils savent seulement que vous avez été testé négatif et que vous êtes déjà vacciné. On ne sait pas qui vous êtes, où vous êtes,…", assure André Rogaczewski, administrateur-délégué et fondateur de Netcompany, concepteur du Coronapass au Danemark.

Il faut aussi la gratuité des tests

Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, Elie Cogan, professeur émérite à l'ULB et spécialiste en médecine interne au CHIREC – Delta, a souligné à quel point cet outil serait selon lui important en Belgique. "Tant que le virus circule de manière importante, c’est la manière la plus sûre de pouvoir rouvrir et redonner accès à toute une série de secteurs fermés comme avant", a-t-il déclaré. "Tout ceci en encadrant de considérations éthiques. Il faut aussi la gratuité des tests. Ce n’est pas discriminant car tout le monde peut avoir ce pass, mais il ne faudrait pas une discrimination par le coût des tests. Au Danemark, c’est 500.000 tests par jour, 700.000 bientôt et des centaines de prélèvement. Au niveau du testing, on n’a pas été à la pointe en Belgique."

Qu'en pense l'horeca, pour qui ce certificat pourrait être bénéfique en vue d'une réouverture complète? Voici la réponse du président du secteur Thierry Neyens: "Le secteur est demandeur de pouvoir trouver des solutions qui permettent de rouvrir le plus rapidement possible. Un protocole terrasse a été validé et va être mis en œuvre. Un futur protocole pour la réouverture de l’intérieur des établissements horeca va arriver. Pour le coronapass, on a besoin d’échanger entre pays européens. Je suis content d’entendre ce qui se fait au Danemark. Il faut en prendre le meilleur et le politique devra mettre les moyens (logistique, testing,…). On est demandeur si ça peut accélérer la réouverture, sans qu’il y ait de contrainte administrative pour aller boire un verre."

Pour ceux qui ont été vaccinés, cela doit se traduire par un changement

De son côté, Rudi Vervoort, le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (PS), estime que ce système pourrait être introduit en Belgique, mais pas à n'importe quel moment et de n'importe quelle manière. "Pour ceux qui ont été vaccinés, cela doit se traduire par un changement. On ne peut pas leur dire qu’il faudra attendre que les sceptiques se décident. A partir du moment où toute la population aura eu l’opportunité de se faire vaccinée, à ce moment-là, il me semble tout à fait légitime de mettre en place un système de ce type-là. Pour la première dose, les Belges auront eu l’occasion de se faire vacciner en juin. Au niveau européen, il y aura sans doute un certificat covid également. Il faudra que ces passeports soient intégrés au niveau européen pour que les citoyens puissent voyager."

Sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche, la psychologue clinicienne, Samira Kholti, a par ailleurs émis une crainte, "qu'on crée avec ce coronapass, une nouvelle hiérarchie au sein de la société entre ceux qui ont les moyens financiers ou les outils pour avoir ces tests à temps et pouvoir être vaccinés. Donc, pendant que certains pourront profiter de certains espaces, il y en a d’autres qui vont rester confinés. Je trouve que ça trouble le message sur la vaccination. Quand on prend l’exemple du Danemark, qui est champion dans la vaccination, c’est à ce moment là que le coronapass est instauré. Est-ce que ce pass va arriver en attendant d’être vaccinés ou est-ce que c’est une conséquence de la vaccination ? Il faut ignorer la réalité de certaines familles pour penser qu’un coronapass est simple à mettre en place. C’est fastidieux, contraignant et ça risque d’être décourageant à mettre en place."