Les clubs sportifs francophones ont déjà perdu près de 130 millions d’euros à cause de la crise sanitaire

Les clubs sportifs francophones sont en grande difficulté financière. Depuis le début de la crise sanitaire, les 7000 clubs de Wallonie et Bruxelles, ont perdu près de 130 millions d’euros. Le football souffre beaucoup. Tout comme les sports de contacts et d’intérieur.

Plus de match le dimanche, Freddy est nostalgique, mais il est surtout inquiet car son club de Ohey approche les 20.000 euros de pertes. Il doit pourtant continuer à payer des frais fixes, notamment des assurances. "Il faut savoir que nous payons un cotisation à l'Union belge, et là covid ou pas, on doit la payer. Cela devient de plus en plus difficile pour tous les petits clubs", indique le responsable des jeunes du club.

Habituellement, cela n'aurait pas posé de problème. Sauf qu'ici, il n'y a plus de rentrées du côté de la buvette, qui représente normalement 60% des recettes.

"C'est problématique car la buvette est source de rentrées financières. Si vous ne les avez pas, vous ne savez plus rien payer", rappelle Freddy.

Mais les clubs de football ne sont pas les seuls touchés. Les sports de contacts et d'intérieur sont aussi très impactés. "On peut parler des arts martiaux, qui ont lieu en salle. On est à du -30%. Un tiers des affiliés ne sont plus là. Il nous revient que certains clubs ont mis la clé sous le paillasson", ajoute Serge Mathonet, le directeur de l'association interfédérale du sport francophone.

Les clubs espèrent donc une aide des autorités. La Région wallonne a déjà annoncé un soutien à hauteur de 40 euros par affilié, mais cela ne sera probablement pas suffisant pour sauver tous les clubs.