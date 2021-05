Masques, contacts sociaux, vaccin, vacances? A quoi ressemblera notre vie dans les prochains mois?

Depuis 13 mois et demi, nous avons changé nos habitudes : la distance sociale et le port du masque sont devenus notre quotidien. Nous nous voyons moins, nous sortons moins. La vie a changé, mais voyons-nous le bout du tunnel ? Que nous réserve l’avenir ?

Depuis plus d’un an, nous vivons au rythme des vagues du Covid-19 : distance sociale, port du masque, fermeture et réouverture des secteurs. Grâce à la vaccination, l’espoir d’un retour à une vie d’avant se fait sentir. Que nous réserve les prochains mois ?

Fin du masque ?

"La société va de nouveau faire des choix, parce que tout n’est pas possible," explique Emmanuel André, ancien porte-parole de la lutte contre le Covid-19. Pour lui, le port du masque sera la clé pour pouvoir retrouver une vie "normale".

"Je ne veux pas faire de promesse, mais je pense qu’il faut passer le cap de cet été, de la rentrée prochaine avec des gestes barrières," ajoute-t-il.

Actuellement, le port du masque est obligatoire dans tout Bruxelles, dans le centre des villes wallonnes et flamandes également. Pour Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, il est nécessaire de maintenir cette obligation partout dans la capitale pour qu’elle soit facile : "Je suis partisan des mesures qui soient les plus simples à respecter. J’avais vu l’été dernier une carte de la ville de Paris qui ressemblait à une toile impressionniste parce que c’était tous les quartiers où il fallait porter le masque qui étaient colorés. Moi, je préfère des mesures simples."

Contacts sociaux : retour des embrassades ?

Certaines personnes dans des milieux familiaux se réambrassent actuellement. Pour Emmanuel André, l’important est de veiller à la protection : "Avant de rentrer dans ce type de contacts physiques rapprochés, c’est s’assurer que le micro-écosystème dans lequel on est, est bien couvert d’un point de vue vaccinal, qu’il n’y a pas des gens qui seront exposés à un risque plus important."

Tous vaccinés cet été ?

Selon Sabine Stodeur, en charge de la task force vaccination, il est possible que les Belges acceptant de se faire vacciner aient tous reçus une première dose d’ici le 30 juillet.

"Il est même envisagé de poursuivre la campagne de vaccination pour des catégories plus jeunes, ajoute-t-elle. A l’heure actuelle, la vaccination est envisagée à partir de 18 ans, le vaccin Pfizer permet de vacciner à partir de 16 ans. Effectivement, tous les stagiaires en soins de santé entre 16 et 18 ans ont eu l’opportunité de se faire vacciner au début de la campagne de vaccination."

Vacances et vaccin ?

Que faire si on est convoqué pour se faire vacciner pendant qu’on part en vacances ? Pour Sabine Stordeur, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs : "L’idée est d’abord de se prémunir, d’être vacciné, avant de planifier ses vacances."

Il reste tout de même la possibilité de s’inscrire sur liste d’attente, "et d’avoir une chance d’être vacciné dans les prochains mois". Dans les autres cas, il reste toujours faisable de reporter le rendez-vous.

Un vaccin chaque année ?

C’est possible pour Sabine Stodeur : "On envisage, dans les années suivantes, de continuer le schéma de vaccination."

Cela ne se fera peut-être plus dans les centres de vaccination, comme c’est le cas actuellement. "Il faudra réfléchir aux modalités les plus adéquates et réfléchir à des mesures pérennes pour envisager la continuité d’une vaccination en 2022. Et que cela puisse peut-être être préparé d’une autre manière, avec des seringues préremplies qui ne nécessiteront pas toute la logistique qu’on a dû mettre en œuvre pour cette campagne-ci."