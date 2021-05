Installation d'un nouveau pont en acier au-dessus du canal Albert à Meerhout-Vorst

(Belga) Un nouveau pont en acier sera installé dimanche sur le canal Albert à hauteur de Meerhout-Vorst. Un ponton a amené dimanche matin la structure en forme d'arc à proximité des piliers où cette dernière, longue de 123 mètres, sera installée dans le courant de l'après-midi.

Ces travaux s'inscrivent dans le vaste projet de la régie des voies navigables flamandes de rehausser à 9,10 mètres l'ensemble des 62 ponts qui enjambent le canal Albert, et ce afin de favoriser la navigation sur le canal. Le pont en forme d'arc de 123 mètres de long, 18 mètres de large et 22 mètres de haut a été préparé dans un atelier ces derniers mois et transporté par eau en plusieurs morceaux jusqu'à un site d'assemblage le long du canal Albert. "La construction de ponts sur le canal Albert ne cesse d'étonner et fait toujours appel à l'imagination. Comme c'est encore le cas ici à Meerhout. L'installation d'un pont en acier de 1.000 tonnes est un travail de précision et nécessite beaucoup de savoir-faire", explique Chris Danckaerts, l'administrateur-délégué de la régie des voies navigables. Les travaux seront achevés dans les mois qui viennent. La structure comprendra alors deux bandes de circulation ainsi que des pistes cyclables séparées et protégées. Le pont sera ouvert à la circulation en septembre 2021. (Belga)