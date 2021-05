L'animateur de radio Ricky Fox est décédé samedi des suites d'un cancer, a annoncé dimanche un proche de la famille à Belga. Il était un animateur historique de Radio Contact dans les années 1980.

Ricky Fox est né le 2 mars 1957 à Uccle. Il débute en radio en 1980, lors de la création de la radio libre Radio Contact. Il a également animé l'émission de télévision de variétés "Chansons à la carte" diffusée le dimanche par la RTBF. De 1983 jusqu'en 1988, il est directeur des programmes et de l'antenne de Radio Contact. Il quitte alors la radio libre pour, notamment, collaborer avec des agences de pubs et animer des spectacles. Il présente également des émissions sur RFM. Devenu responsable de la radio Contact + en 2005, le groupe Contact le licencie en 2006, avant de le remettre sur antenne et de mettre définitivement fin à son contrat en 2007.