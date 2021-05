Cette maison a été construite à l'aide… d'une IMPRIMANTE 3D: voici tous les avantages qu'elle offre

Au Pays-Bas, un couple vient d'emménager dans la toute première maison construite à l'aide d'une imprimante 3D. Une technique de construction plus durable et surtout plus rapide.

Un couple de Néerlandais vient d'emménager dans cette maison en béton, entièrement imprimée en 3D. La maison de plain-pied, d'une surface de 94 mètres carré, dispose d'une grande salle de séjour avec cuisine, de deux chambres à coucher, d'une terrasse et d'un vaste jardin. Il s'agit de la première construction en 3D en Europe à accueillir des locataires. "On s'y sent vraiment bien, les couleurs sont magnifiques", confie Elize Lutz, locataire.

Un grand pas a été fait vers une construction de qualité

Sur base des plans d'un architecte, les murs porteurs de la maison ont été imprimés couche par couche en usine par un énorme bras robotique. Les murs ont ensuite été transportés en camion sur le site pour y être assemblés sur place. "Grâce à cette maison, un grand pas a été fait aujourd'hui vers une construction de qualité, assure Theo Salet, professeur de structures en béton de l'Université d'Eindhoven. À l'aide de cette technologie, nous avons apporté plus de polyvalence, de caractère durable et écologique à la construction."

En effet, la maison est plus économe en énergie grâce à sa solide isolation. L'impression en 3D permet aussi d'éviter le gaspillage du béton et n'engendre pratiquement aucun déchet sur les chantiers. Autre avantage: un prix abordable et un délai de construction très rapide. Comptez 5 jours pour imprimer les murs porteurs d'un bungalow. La technologie d'impression 3D offre également au concepteur plus de possibilités au niveau du design. À l'image de cette maison, dont la forme et la couleur s'inspirent de celle d'un rocher.