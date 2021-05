Karaté: Steven Da Costa gagne à Lisbonne et s'affirme en prétendant à l'or olympique

Le Français Steven Da Costa (kumite -67 kg) a remporté l'épreuve de Coupe du monde de karaté dimanche à Lisbonne et s'affirme comme l'un des prétendants à l'or à Tokyo, pour l'entrée de la discipline au programme olympique.

A 24 ans, Steven Da Costa est le seul Français qui a déjà validé son billet pour les JO de Tokyo, via le classement qualificatif qui sera arrêté au 24 mai après les Championnats d'Europe.

Après une pause de 14 mois pour le circuit mondial en raison de la pandémie de Covid-19, Da Costa a battu en finale le Jordanien Abdel Rahman Almasatfa à Lisbonne, remportant ainsi son troisième tournoi consécutif, après ses succès à Paris et Dubaï au début de l'année 2020.

Champion d'Europe et du monde en titre dans sa catégorie, Da Costa sera prétendant au titre olympique cet été à Tokyo, avec une compétition prévue le 5 août, pour les débuts olympiques de la discipline.

Trois autres Français sont montés sur le podium dimanche à Lisbonne: Alexandra Recchia (kumite -50 kg), Leila Heurtault (kumite -61 kg) et Farouk Abdesselem (kumite -84 kg). De bon augure avant les tournois de qualification olympique prévus les 11, 12 et 13 juin à Paris (stade Coubertin) et qui délivreront les trois derniers tickets pour le Japon.