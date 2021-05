Les applications de santé et de remise en forme cartonnent: il y en a eu... 71.000 nouvelles en 2020

Place à l’économie et à la consommation. Nous parlons santé et remise en forme ce matin.

C’est un des secteurs qui a bénéficié indirectement de la pandémie du COVID 19: les dépenses de santé et de remise en forme ont explosé pendant la pandémie, et surtout sur le web. Plus particulièrement, les dépenses liées aux applications. Ces dépenses l’année passée sont évaluées à 2 milliards d’€ soit une augmentation qui approche les 35%.

Ce sont les gens confinés qui se sont retournés vers ces applications ?

Exactement. Les salles de sport ont été fermées et les gens ont recherché toutes les différentes possibilités de devenir actif. De nombreux autres se sont plus que jamais préoccupés de leur santé. Résultat, les développeurs d’applications se sont lancés pour satisfaire cette demande. Ils ont ainsi lancé pas moins de 71.000 nouvelles applications de santé et de remise en forme en 2020. Et le sous-secteur de l’entraînement et de fitness a été un des plus prolifiques.

Est-ce que cette croissance a été homogène un peu partout dans le monde ou plutôt chez nous en Europe ?

Cela a été un succès mondial. Les téléchargements ont bondi de 80 % en Inde, de 75 % en Allemagne et de 110 % en Turquie. Mais les 3 pays qui ont le plus recherché et téléchargé ces applications sont la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni.

Qu’en est-il de la santé mentale ?

Et bien, logiquement, isolement et anxiété causés par les confinements ont fait augmenter la demande d’applications qui améliorent ce bien-être mental. Et le premier produit mondial en termes de dépenses des consommateurs pour 2020 dans le monde était l’application de méditation/sommeil Calm. C’est le leader du marché des applications de méditation. Avec des challengers comme PetitBambou, 3 millions d'utilisateurs et disponible non seulement en français, mais aussi en espagnol, allemand et anglais. Ou encore Headspace lancé par ex-moine bouddhiste britannique devenu entrepreneur à succès. Toutes entendent déstresser les urbains pressés et hyperactifs. Plus de 55% de la population mondiale vit désormais en ville. Cette urbanisation massive s’accompagne de problématiques écologiques, de sédentarité, mais aussi d’un stress grandissant avec pour conséquence une augmentation des maladies chroniques. Un boulevard pour ces applications.

Et ça fonctionne ?

Selon les thérapeutes spécialisés, les bénéfices peuvent être importants, mais alors dans la durée. En tous cas, le marché en est convaincu.