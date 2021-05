Un FESTIVAL a réuni des milliers de personnes à Liverpool: "On refait enfin des trucs normaux" (vidéo)

Le 2 mai, un festival a accueilli 5000 personnes à Liverpool, en Angleterre. Il s'agit d'un programme pilote visant à examiner les moyens d'organiser des événements dans un monde post-Covid-19. Les festivaliers, tous testés négatifs au Covid avant de pouvoir participer à l'expérience sans distanciation sociale, étaient heureux de pouvoir vivre ce moment, n'ont pas caché leur excitation.



"Ça va être une grande soirée, il va y avoir plein de gens, on refait des trucs normaux que les gens normaux font... enfin!", a confié une personne présente.



"Je pense que c'est une bonne chose de tout recommencer pour tester si tout ça peut fonctionner pour l'été, et si tout ira de l'avant en été aussi", a dit une jeune femme.



"Ils ont besoin d'avoir des données réelles pour voir si ça va marcher, donc on est heureux d'en faire partie", a expliqué une autre festivalière.