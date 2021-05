Neufchâteau: une grainothèque pour échanger ses graines naturelles

À l’initiative de l’office du tourisme de Neufchâteau, la bibliothèque de Neufchâteau accueille depuis peu une grainothèque. Il s’agit d’un échange de graines et de semences de légumes et de fleurs non traitées et non hybrides.

Le principe est simple : si vous avez récolté, la saison dernière, des graines d’une sorte de légume dans votre jardin, venez les déposer à la grainothèque et en échange, vous pouvez prendre l’équivalent en graines d’un autre légume que vous voudriez avoir dans votre jardin, idem pour les fleurs.

La grainothèque se présente sous la forme d’un présentoir sur lequel on retrouve les graines déposées et à emporter, mais aussi des livres sur le jardinage au naturel, la botanique, la permaculture, les techniques de récolte des graines etc…

Ce service de grainothèque est entièrement gratuit et permet de disposer de graines naturelles et non hybridées par les gros producteurs mondiaux. Il s’agit de graines renouvelables, pas "one shot" vendues par les grosses sociétés, stériles, et qui ne permettent qu’une seule récolte. Les graines proposées ne sont pas modifiées génétiquement et permettent de continuer le cycle.

Relancer les pratiques du potager

C’est du troc et du prêt de graines à long terme. L’idéal étant que les gens sèment ces graines, obtiennent légumes ou fleurs, et reviennent l’an prochain avec les graines issues de la nouvelle plante, et les repartagent et ainsi de suite. C’est aussi un outil permettant d’amener les publics à la lecture puisque la grainothèque est agrémentée de livres à propos de la culture et la récolte des graines, des pratiques du potager qui ont tendance à être oubliées.

Dans la grainothèque de Neufchâteau, on retrouve notamment des graines de potimarron, de plantes aromatiques, petits pois, courgettes, haricots…

C’est le moment idéal pour lancer cette grainothèque avec le retour constaté à un contact avec la terre, à l’envie de faire pousser des choses, de manger mieux (vu contexte actuel). C’est aussi le moment des premiers semis, dans les couches ou en pleine terre.

Dans la foulée, la bibliothèque de Neufchâteau compte mettre en place un cycle de formation en permaculture et des conférences en ligne avec des horticulteurs.