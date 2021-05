Tournai: une fête scolaire virtuelle à l’école communale du Château (vidéo)

Les mois de mai et de juin sont généralement les mois des traditionnelles fêtes scolaires. Des fancy-fair qui n’avaient pas pu se tenir l’année dernière en raison de la situation sanitaire et ce sera encore le cas cette année. Certaines écoles ont néanmoins décidé d’en faire une, en distanciel, pas question d’accueillir les parents dans la salle, c’est le cas notamment à l’école communale du Château à Tournai.

Un parent d'élève, photographe et vidéaste professionnel, a proposé ses services et celui de sa société pour filmer les danses des élèves de maternelles et de primaires.

Le thème, c'était l'Afrique, les élèves étaient déguisés et sont montés sur la scène installée dans la grande salle de l'école. Les petits sont filmés sous tous les angles pour permettre aux parents de bien reconnaître leur enfant.

Un film vidéo de cette fête scolaire est en cours de montage. Les parents pourront acheter une clé USB au prix de 10 euros, histoire de garder un souvenir de cette fête scolaire un peu particulière.