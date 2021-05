Début du déconfinement en France: ce qui change pour les Belges qui veulent s'y rendre

Fin des restrictions de déplacement et retour partiel des collégiens et lycéens en classe: les contraintes liées à l'épidémie de Covid-19 commencent à se desserrer lundi en France.



La première étape du calendrier de déconfinement donnera un léger avant-goût de liberté, avec la fin des attestations en journée et des restrictions de déplacement (il est à nouveau autorisé de se déplacer à plus de 10 km de son domicile).



Qu'est-ce qui change ce lundi pour les Belges qui veulent se rendre en France? Si les voyages non essentiels à l’étranger depuis la Belgique sont vivement déconseillés, il est à présent possible de se rendre en France même pour motif non essentiel et si on n’est pas frontalier.

Le site du SPF Affaires étrangères rappelle qu'un test PCR négatif de moins de 72 heures reste obligatoire pour entrer en France. L'obligation s'applique à tous les modes de déplacements (arrivée par voie routière, ferroviaire, aérienne ou maritime).

Seuls les transporteurs routiers, les travailleurs frontaliers et les résidents des bassins de vie frontaliers dans un rayon de 30 km autour de leur domicile sont exemptés de cette obligation. Les personnes qui veulent bénéficier d'une des exceptions doivent pouvoir présenter un document leur permettant de justifier du motif de leur déplacement.