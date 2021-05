Restructurée, la maison-mère d'A.S.Adventure devient Yonderland

(Belga) La société-mère des enseignes belges A.S.Adventure et Juttu, qui vient de boucler sa restructuration financière, change de nom pour devenir "Yonderland", a-t-on appris lundi dans un communiqué.

La maison-mère a ainsi bénéficié d'une restructuration de sa dette, qui a vu 12 banques renoncer à 85 millions d'euros de dettes en échange d'une partie du capital de la société. La majorité des actions et la prise de décision restent entre les mains de la société d'investissement française PAI Partners et de la direction actuelle de Yonderland. PAI Partners a de son côté réinjecté 25 millions d'euros dans le groupe. En outre, le conseil d'administration accueille deux nouveaux membres, à savoir Daniel Ropers (ex-CEO bol.com) et Robert Bensoussan (ex-CEO L.K. Bennett). "Cette procédure financière donne au groupe international une puissance de frappe supplémentaire pour affronter la pandémie de Covid-19, mais surtout pour développer davantage la stratégie de croissance envisagée. Un futur où les magasins resteront le c?ur de l'organisation et où la stratégie omnicanale sera plus encore perfectionnée", souligne le CEO de Yonderland, Frederic Hufkens. Yonderland comprend les enseignes A.S. Adventure et Juttu (en Belgique, au Luxembourg et en France), Bever (aux Pays-Bas) et Cotswold Outdoor, Snow+Rock et Runnersneed (au Royaume-Uni et en Irlande). (Belga)