La Wallonie relance son pass touristique Visitwallonia: voici comment se procurer ce chèque d'une valeur de 80 euros

La région wallonne veut relancer le tourisme pour cet été. Elle va offrir 25.000 nouveaux pass Visitwallonia. Ces chèques de 80 € seront disponibles à partir du 5 mai.

Wallonie Belgique Tourisme relancera, le 5 mai, son pass touristique Visitwallonia, a annoncé lundi la ministre wallonne du Tourisme, Valérie De Bue, lors d'une conférence de presse. Ce pass gratuit sera valable jusqu'au 30 juin et a pour objectif de soutenir le secteur touristique en cette période de pandémie. Lancée dans l'optique de permettre au public de profiter des assouplissements du plan plein air qui entre en vigueur le 8 mai, la nouvelle mouture de ce pass aura une validité étendue puisqu'il sera possible de l'utiliser durant près de deux mois.

Une valeur de 80 euros

D'une valeur de 80 euros, il permettra l'accès à près de 700 musées, parc d'attractions, hébergements, etc. en Wallonie. "Une première version du pass Visitwallonia avait été lancée en octobre 2020 mais le deuxième confinement avait empêché les gens d'en profiter pleinement", explique la ministre Valérie De Bue. "Grâce à la récupération du solde non utilisé des pass précédents, 25.000 exemplaires de la nouvelle version seront mis à disposition du public selon le principe du premier arrivé, premier servi." Une seconde distribution, avec le même nombre de pass, aura lieu avant les vacances d'été. Comme la version précédente, le pass sera limité à un seul exemplaire par ménage.

C'est toujours premier arrivé, premier servi

En septembre dernier, 20.000 pass avaient été distribués en moins de vingt minutes, ce qui avait généré pas mal de frustrations. Les modalités d'octroi ont donc été légèrement modifiées (25.000 pass au lieu de 20.000, et le début de la distribution retardée à 8h au lieu de 6h). "Bien entendu, ça restera toujours limité par rapport au nombre potentiel de bénéficiaires, c'est toujours premier arrivé, premier servi", explique Pierre Coenegrachts, directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme, au en direct dans le RTL INFO 13H.

Dès le 5 mai en ligne

La distribution commencera donc le 5 mai à 8h00 et se fera via une inscription en ligne. Afin de garantir une accessibilité aux personnes n'ayant pas, ou difficilement, accès à internet, il sera également possible de réserver par téléphone.

Les Flamands et les personnes de nationalité étrangère auront eux aussi la possibilité de demander un pass. Visitwallonia propose sur son site des bons et diverses brochures reprenant les activités disponibles en Wallonie destinées aux personnes ne sachant pas comment utiliser leur pass.