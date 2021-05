Le temps est particulièrement frais pour le moment: est-ce normal?

Vous avez peut-être dû gratter votre pare-brise ce matin. Le froid n'a pas quitté le pays : il reste bien présent même si nous sommes au mois de mai. Ces températures fraîches contrastent d'ailleurs avec la douceur de l'année passée à cette période .

Heureusement que les tulipes sont là pour nous rappeler que c'est le printemps. En mai, fais ce qu'il te plaît dit le dicton. "Ce n'est pas le cas, il fait trop froid aujourd'hui. J'ai une chemisette, un chemisier, un gilet en polaire, ma veste et un foulard. Il faut bien tout ça oui", raconte une promeneuse interrogée dans un parc de Liège.

"Il fallait sortir le bonnet pour bien protéger ses petites oreilles, dit une maman qui se promène avec son bébé. On préfère justement quand il fait comme car du coup, il y a moins de monde dans les parcs. Donc on est plus tranquilles pour circuler".

Deux jeunes filles étudiantes Erasmus venant d'Espagne pensaient que quelques degrés en mai en Belgique, c'était normal. Mais leur pays commence à leur manquer. "En Espagne, ils sont en petit un tee-shirt", explique-t-elle.

Après un mois d'avril record, le plus froid en 35 ans, le mois de mai démarre sur le même mode. Tôt ce matin, il a fallu gratter le pare-brise. L'année dernière à la même époque, c'était bien différent.

"On a connu un mois d'avril et de mai en 2020, pendant le confinement, qui étaient exceptionnellement chauds et ensoleillés, explique Sébastien Doutreloup, climatologue à l'Université de Liège. Je pense que c'est ça qui fait vraiment le contraste par rapport à cette année-ci où on se retrouve plutôt dans la normale avec de la fraîcheur, et ici on va récupérer un peu d'humidité. Et donc, ça contraste vraiment".

Du positif tout de même : l'air froid vient souvent du Nord et de l'Est, il est plus sec. En avril, l'ensoleillement a été plus élevé que la moyenne.