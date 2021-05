Attentat à la pudeur sur une mineure dans un train: reconnaissez-vous cet individu?

Subitement, il a sorti son sexe, s’est assis sur les genoux de la victime et lui a attrapé le bras. Avec son autre main, il a attrapé la victime par la nuque et a essayé de la contraindre à lui faire une fellation. La jeune fille a pu repousser l’auteur. Le train est arrivé à 18h45 à la gare de Beernem. Le suspect est descendu en même temps que la victime et a pris la fuite par les voies en direction de la chaussée de Wingene.

Le jeune homme mesure entre 1m70 et 1m75 et a environ 18 ans. Il est d’allure sportive. Selon la victime, il avait le teint blafard. Le jour des faits, il portait un bonnet gris, un pantalon gris, un pull gris avec une inscription claire et un masque buccal bleu. Il était en possession d’ un sac à dos noir (très plat).

Témoignage

Si vous reconnaissez ces deux individus ou si vous avez des informations sur ce fait, veuillez prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30 300. Les témoignages peuvent aussi parvenir via avisderecherche@police.belgium.eu.