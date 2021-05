Virus: l'Inde approche les 20 millions de cas, l'oxygène manque

Le nombre de cas de Covid-19 en Inde depuis le début de la pandémie approchait des 20 millions lundi, accentuant la pression sur le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi alors que les hôpitaux saturés et à court d'oxygène peinent à sauver des malades.

Selon les chiffres du ministère de la Santé lundi, 370.000 nouvelles contaminations et 3.400 décès ont été recensés en 24 heures. L'Inde a enregistré au total 19,9 millions de cas de Covid et 219.000 décès. Un bilan très élevé mais per capita, il reste bien inférieur à celui du Brésil ou des Etats-Unis.

Le pays de 1,3 milliard d'habitants, frappé par une deuxième vague d'une grande virulence, a recensé huit millions de nouvelles contaminations depuis la fin mars, selon les données officielles que nombre de spécialistes jugent largement sous-estimées.

Le système de santé, en manque de moyens, est confronté à de graves pénuries de places, de médicaments et d'oxygène.

- Réserves épuisées -

Selon des informations de presse, 24 personnes sont mortes faute d'oxygène dans un hôpital de l'État méridional du Karnataka, près de Bangalore, dimanche dans la nuit.

L'administration du district a toutefois démenti qu'une pénurie ait été à l'origine de ces décès.

Samedi, douze personnes sont décédées dans un hôpital qui avait épuisé ses réserves d'oxygène dans la capitale New Delhi, selon la presse locale.

Nombre d'hôpitaux lancent des appels pour être approvisionnés d'urgence. Une clinique pour enfants à Delhi s'est ainsi alarmée d'une pénurie d'oxygène menaçant la vie de quelque 25 à 30 nouveau-nés et enfants, toujours selon la presse locale.

"L'oxygène est fondamental pour un hôpital et l'approvisionnement régulier n'est pas assuré. Nous luttons constamment contre le pire", a déclaré le Dr Dinesh, directeur de l'hôpital pour enfants Madhukar Rainbow, cité par le quotidien Indian Express.

- Modi sous pression -

Les autorités fédérales et des États s'escriment à chercher de l'oxygène pour approvisionner les hôpitaux. L'industrie est mise à contribution, des convois ferroviaires spéciaux, "Oxygen Express", assurent la distribution.

Lundi, le premier ministre indien s'est entretenu avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour discuter notamment de "la situation actuelle du Covid-19 en Inde et dans l'UE".

La pression s'était accentuée dimanche sur Narendra Modi, après sa défaite dans une élection clé dans l'État du Bengale occidental, avec la décision de la Cour suprême ordonnant à son gouvernement de pourvoir Delhi en réserves d'oxygène avant minuit (18H30 GMT).

Dans la soirée, la Confédération de l'industrie indienne (CII) a appelé le gouvernement à agir et "réduire l'activité économique".

"Les mesures de riposte les plus élevées doivent être prises pour briser la chaîne de contagion et aussi utiliser cette période pour renforcer rapidement les capacités", a estimé le chef de la CII, Uday Kotak, dans un communiqué.

Le gouvernement a jusqu'à présent résisté à décréter un confinement à l'échelle nationale.

Delhi et l'Etat du Maharashtra, où se trouve Bombay, la capitale économique de l'Inde, sont toutefois confinés et de nombreux États connaissent des restrictions d'activité.

L'aide étrangère a continué d'arriver. Lundi, l'ambassadeur indien au Qatar, Deepak Mittal, a annoncé l'acheminement de nouvelles aides médicales étrangères sur trois vols de la compagnie Qatar Airways.

Ces vols à destination de Bangalore, Delhi et Bombay "transportent des fournitures médicales essentielles, notamment des générateurs d'oxygène, des condensateurs d'oxygène, des concentrateurs", a précisé le diplomate.

Dimanche, des usines à oxygène sont arrivées de France et le Royaume-Uni a annoncé son intention d'envoyer mille respirateurs supplémentaires en Inde, en plus des concentrateurs d'oxygène et des respirateurs déjà livrés.

Le même jour, l'Inde a ouvert la vaccination à l'ensemble de sa population adulte, soit quelque 600 millions de personnes. Mais des Etats accusent aussi des pénuries de vaccins.

Jusqu'à présent, environ 150 millions de vaccins ont été administrés au total, soit à 11,5% de la population, et à peine 25 millions d'habitants ont reçu leurs deux injections.