En Allemagne, les personnes vaccinées ne devront plus respecter certaines mesures

Les Allemands qui ont été complètement vaccinés ou qui se sont remis du Covid-19 seront exemptés de certaines mesures mises en place pour lutter contre la propagation du coronavirus. Le gouvernement de la chancelière Angela Merkel a rédigé un nouveau projet de loi en ce sens.



Les personnes immunisées contre le SARS-Cov-2 ne devront plus respecter le couvre-feu et verront leur bulle sociale s'élargir. Leur accès à une série de magasins et services sera également facilité. Elles ne devront plus effectuer un test de dépistage du coronavirus avant de se rendre chez le coiffeur par exemple. Les personnes vaccinées ou guéries du coronavirus ne devront par ailleurs plus se mettre en quarantaine à leur retour d'un voyage à l'étranger, sauf si elles se sont rendues dans une région où une variante particulièrement virulente circule.

Les Allemands vaccinés ou guéris du coronavirus devront toutefois continuer à porter un masque buccal et à maintenir une distance de sécurité. Ces nouvelles règles devraient être ratifiées cette semaine par les deux chambres du parlement allemand. Le cas échéant, elles entreront en vigueur samedi.

En Allemagne, environ 8% de la population est entièrement vaccinée tandis que trois millions de personnes se sont officiellement rétablies d'une infection par le coronavirus.

A titre de comparaison, en Belgique, 829.376 personnes bénéficient d'une protection vaccinale complète, soit 9% de la population adulte belge.