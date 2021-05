Vaccination en Belgique: où en sommes-nous dans le calendrier?

La campagne de vaccination se poursuit. Où en est-elle exactement et quel est le calendrier à venir ?



Plus de trois millions de Belges ont reçu au moins une première dose de vaccin contre le coronavirus. Et 829.376 sont complètement vaccinés. Ces personnes ont reçu deux doses de vaccins. Nous arriverons très prochainement à 1 million de personnes couvertes, selon les derniers chiffres de Sciensano. Si on compare les données entre Régions, on constate que la Flandre est un peu en avance, avec 89% des plus de 65 ans vaccinés avec au moins une dose. La Wallonie est à 77% et Bruxelles à 71%.

La campagne de vaccination va même s’accélérer d'après les autorités. En effet, on va passer de 400.000 doses par semaine en avril à 600.000 doses de vaccin injectées en mai et plus d’un million au mois de juin. Le nombre d’injections va donc quasiment tripler.





Est-ce que pour autant le calendrier de vaccination va aussi s’accélérer dans les prochaines semaines ?



En ce moment, le calendrier prévoit la vaccination des personnes de plus de 65 ans, des personnes à risque entre 45 et 64 ans et des métiers exposés comme la police de terrain ou les gardiens de prison, mais aussi les femmes enceintes et les athlètes olympiques. Le reste de la population adulte pourra se faire vacciner à partir de la fin du mois de mai.

Selon les projections du groupe de travail sur la vaccination, le calendrier reste pourtant le même que prévu, et il n'y a pas d’accélération: 70% de la population de plus de 18 ans aura reçu une première dose de vaccin entre fin juin et fin juillet. Si, bien-sûr, les livraisons sont au rendez-vous et si la population adhère à la campagne de vaccination.