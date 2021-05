La jeune fille de 18 ans disparue à Uccle a été retrouvée

Mathilde Rousseaux, une jeune fille âgée de 18 ans qui avait disparu à Uccle mardi vers 16h00, a été retrouvée en bonne santé, a annoncé mercredi après-midi la police fédérale. Cette dernière avait diffusé, un peu plus tôt dans la journée, un avis de recherche concernant cette jeune fille.





L'avis de disparition avait été diffusé par la police fédérale et Child Focus, à la demande du parquet de Bruxelles. Mathilde Rousseaux avait quitté l'Institut Royal pour Sourds et Aveugles (IRSA), situé Chaussée de Waterloo à Uccle, mardi 4 mai vers 16h00, et ne s'était plus manifestée ensuite. Elle a été retrouvée saine et sauve, en bonne santé, mercredi dans l'après-midi.