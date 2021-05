Prévisions météo: entre coups de tonnerre, grésil et neige fondante, le pays en verra de toutes les couleurs

Cet après-midi, le ciel sera changeant avec des éclaircies parfois larges mais aussi des nuages parfois encore porteurs de quelques averses. Le risque de coups de tonnerre et de grésil sera toujours présent, tout comme la possibilité d'avoir un peu de neige fondante sur les hauteurs de l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 12 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur ouest. Les rafales pourront atteindre 50 à 60 km/h sous les averses.

Ce soir, de nouvelles averses gagneront notre pays par l'ouest. Elles pourront encore être accompagnées de coups de tonnerre, de grésil ou d'un peu de neige fondante sur les hauteurs de l'Ardenne. En cours de nuit, la tendance aux averses s'estompera pour laisser place à des éclaircies de plus en plus larges. Les minima varieront de 0 degré en Hautes-Fagnes à 6 degrés en bord de mer. Le vent deviendra faible à modéré et reviendra au secteur sud-ouest. Des rafales de 50 à 60 km/h pourront se produire sous les averses les plus intenses.

Jeudi, la nébulosité augmentera depuis la frontière française annonçant l'arrivée d'une zone de pluie l'après-midi. Celle-ci concernera principalement la moitié sud du pays. Dans le nord, même si les nuages y seront aussi prédominants, les précipitations, moins fréquentes et moins abondantes, se feront plutôt sous forme d'averses. Les maxima, toujours frais, se situeront entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 degrés dans le centre du pays, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest.

Durant la nuit de jeudi à vendredi, la zone de précipitations s'évacuera vers l'Allemagne et le temps deviendra généralement sec et peu nuageux. En Ardenne, de la brume ou l'un ou l'autre banc de brouillard pourra se former par endroits. En fin de nuit, de nouvelles averses pourraient déjà atteindre la région côtière. Les minima seront compris entre localement -1 degré en Ardenne et +6 degrés à la mer, sous un vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi, le temps sera légèrement variable. Le matin, nous prévoyons un temps sec avec de larges éclaircies en beaucoup d'endroits; dans le nord-ouest et le nord du pays, les champs nuageux seront toutefois plus nombreux et donneront lieu à des averses. Dans le courant la journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur du pays et y conduiront à quelques averses locales. Dans le nord-ouest, le temps deviendra alors plus sec avec davantage d'éclaircies. Il fera toujours frais pour la période de l'année avec des maxima de 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 13 ou localement 14 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest.

Samedi matin, quelques éclaircies seront encore possibles par endroits mais, ensuite, le ciel deviendra rapidement très nuageux avec des périodes de pluie à partir du sud; ces pluies pourraient parfois être modérées sur l'ouest. Dans le courant de l'après-midi ou en soirée, le temps deviendra sec avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 12 et 17 degrés. Le vent sera d'abord faible à modéré de sud à sud-est; il virera ensuite au secteur sud-sud-ouest et deviendra modéré, voire même assez fort sur les hauteurs de l'Ardenne, avec possibilité de rafales jusqu'à 50 km/h.

Dimanche, nous devrons composer avec un front froid ondulant à l'origine de pluies ou d'averses orageuses. Ce front devrait plutôt affecter la partie ouest du pays en journée; l'est du territoire bénéficierait alors d'un temps souvent ensoleillé, avant d'être à son tour touché par les pluies en soirée ou durant la nuit. Les maxima seront compris entre 20 et 25 degrés, sous un vent de sud modéré à localement assez fort. Les rafales atteindront jusqu'à 50 km/h, voire plus durant un orage.

Ce lundi, le ciel sera d'abord encore très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses, surtout sur la moitié est du pays. Dans le courant de la journée, des éclaircies de plus en plus larges se développeront à partir de l'ouest mais une averse restera possible. Les maxima se situeront entre 13 et 18 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest.

Mardi, le ciel sera changeant mais le temps restera sec, à une averse locale près, dont le risque le plus important devrait concerner l'est du pays. L'ouest du pays bénéficiera d'éclaircies plus larges. Les maxima seront compris entre 13 et 18 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-ouest à ouest.