Angela Merkel renouvelle son souhait d'un accord commercial UE/USA

(Belga) La chancelière allemande Angela Merkel a estimé mercredi qu'un accord commercial entre l'UE et les Etats-Unis serait "très utile", exprimant l'espoir de relancer le sujet avec la nouvelle administrationvis-à-visiden.

"Nous avons des accords commerciaux avec beaucoup de régions du monde. Il serait très utile de développer un accord (avec les Etats-Unis) comme celui que nous avons conclu avec le Canada", a-t-elle déclaré en référence au traité de libre-échange UE-Canada (CETA). "Je me suis toujours engagée en faveur d'un accord commercial entre les Etats-Unis et l'Union européenne", a-t-elle encore affirmé lors d'un colloque de l'union conservatrice CDU/CSU. "(...) Je me réjouis que nous ayons à présent, avec la nouvelle administration (de Joe Biden) là aussi de nouvelles possibilités que le gouvernement allemand entend utiliser", a-t-elle précisé, soulignant que les Etats-Unis "sont et restent le partenaire le plus important de l'Europe". La question des accords commerciaux est délicate, car ils suscitent de plus en plus de craintes dans l'UE en raison de leur impact supposé au niveau environnemental et sanitaire. Les précédentes discussions sur un accord UE-Etats-Unis, le TTIP, avaient fait l'objet d'une très vive contestation, au point d'être abandonnées. Par la suite, les relations entre l'Europe et les Etats-Unis ont été marquées par des tensions et des affrontements durant le mandat du président Donald Trump, adversaire du multilatéralisme et méfiant vis à vis de l'UE. Joe Biden a exprimé sa volonté de restaurer les relations transatlantiques, mais sans renoncer à servir avant tout les intérêts commerciaux américains, dont son prédécesseur s'était fait l'ardent défenseur. (Belga)