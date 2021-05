Grave accident à Ougrée: un garçon se promène dans un bâtiment désaffecté, "le plancher n'a pas supporté le poids"

Un grave accident est survenu, mercredi vers 19h40, à Ougrée, dans l'entité de Seraing, en province de Liège. Un jeune garçon de 12 ans et sa soeur de 15 ans, ont "fracturé une fenêtre" pour pénétrer dans des bâtiments d'Arcelor. "Le plancher n'aurait pas supporté le poids du gamin", nous dit le bourgmestre de Seraing, Francis Bekaert.

Une chute de 8 à 10 mètres

Le garçon serait tombé d'une hauteur "de 8 à 10 mètres". "La soeur est traumatisée, quand elle a vu l'accident elle a directement été chercher la maman, donc les pompiers et la police ont été prévenus et la police a prévenu le parquet qui a envoyé un expert sur place", précise le bourgmestre. Les pompiers, eux, ont dépêché le SMUR et un véhicule médicalisé.

Il a été opéré ce matin

Le jeune garçon a été emmené à l'hôpital, dans un état grave. Il a été opéré ce matin et son état est stabilisé.

Comment ces enfants se sont-ils retrouvés sur ce site désaffecté? Pour le bourgmestre, Arcelor fait "ce qu'il faut" pour sécuriser ces endroits. Cependant, "la superficie des sites d'Arcelor est telle qu'il est impossible pratiquement d'observer tout en même temps", estime-t-il.