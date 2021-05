Prévisions météo: jusqu'à 26 degrés ce week-end, mais va-t-il pleuvoir?

Ce jeudi, un noyau dépressionnaire gagnera la Bretagne et se déplacera rapidement vers l'Allemagne en passant juste au sud de notre pays. Une zone de pluie plutôt faible qui lui est associée déterminera notre temps l'après-midi et en soirée. A l'arrière, nous nous retrouverons à nouveau dans de l'air maritime frais et instable.

Ce jeudi, il fera d'abord sec, à une averse localisée près. La nébulosité augmentera rapidement depuis la frontière française annonçant l'arrivée d'une zone de pluie l'après-midi. Celle-ci concernera principalement la moitié sud du pays. Dans le nord, même si les nuages y seront aussi prédominants, les précipitations se feront plutôt sous forme d'averses. Les maxima, toujours frais, se situeront entre 7 degrés en haute Ardenne et 11 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré, généralement de secteur sud à sud-ouest.

Ce soir

Ce soir, il fera rapidement sec sur l'ouest et graduellement aussi dans le centre.

La nuit prochaine, la zone de précipitations s'évacuera vers l'Allemagne et le temps deviendra généralement sec partout avec des champs nuageux et parfois de larges éclaircies. En Ardenne, de la brume ou l'un ou l'autre banc de brouillard pourra se former par endroits. En fin de nuit, de nouvelles averses pourraient déjà atteindre le nord et le nord-ouest du pays. Les minima seront compris entre localement 0 degré en Ardenne et +6 degrés à la mer. Le vent sera souvent modéré de secteur ouest à sud-ouest et au littoral graduellement de secteur nord-ouest.

Vendredi

Vendredi, le temps sera légèrement variable. Le matin, nous prévoyons un temps sec avec de larges éclaircies en beaucoup d'endroits; dans le nord-ouest et le nord du pays, les champs nuageux seront toutefois plus nombreux et donneront lieu à des averses. Dans le courant la journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur du pays et y conduiront à quelques averses locales. Dans le nord-ouest, le temps deviendra alors plus sec avec davantage d'éclaircies. Il fera toujours frais pour la période de l'année avec des maxima de 8 ou 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 13 ou localement 14 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest.

Samedi

Samedi, le ciel deviendra rapidement très nuageux avec des périodes de pluie à partir du sud; ces pluies pourraient parfois être modérées sur l'ouest. Dans le courant de l'après-midi ou en soirée, le temps deviendra sec depuis la frontière française avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre 12 et 18 degrés. Le vent sera d'abord faible à modéré de sud à sud-est; il virera ensuite au secteur sud-sud-ouest et deviendra modéré, voire même assez fort sur les hauteurs de l'Ardenne, avec possibilité de rafales jusqu'à 50 km/h.

Dimanche

Dimanche, on attend, selon les prévisions actuelles, surtout sur l'ouest du pays un risque d'averses et d'orage. Sur l'est par contre, le temps pourrait rester généralement sec avec de larges éclaircies jusqu'au soir. Il fera chaud avec des maxima entre 21 et 26 degrés, sous un vent de sud modéré à localement assez fort. Les rafales atteindront jusqu'à 50 km/h, voire plus durant un orage.

Lundi

Ce lundi, nous prévoyons surtout sur l'est du pays un risque de pluie ou d'averses (orageuses). Sur l'ouest par contre, le temps devrait rester plus sec. Les maxima se situeront entre 13 et 18 degrés, sous un vent modéré de sud-ouest.

Mardi

Mardi, le ciel sera changeant mais le temps restera sec, à une averse locale près, dont le risque le plus important devrait concerner l'est du pays. L'ouest du pays bénéficiera d'éclaircies plus larges. Les maxima seront compris entre 13 et 18 degrés, sous un vent faible à modéré de sud-ouest à ouest.

Mercredi

Mercredi, nous prévoyons d'abord des périodes ensoleillées. Dans le courant de la journée, des nuages cumuliformes se développeront dans l'intérieur des terres avec risque d'une averse locale, même si le temps restera sec sur la plupart des régions. Les maxima se situeront entre 10 et 15 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest ou de direction variable.