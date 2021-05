La tirelire de la boîte à oeufs de Virginie volée à Hélécine: "Cet argent sert à payer l'alimentation des poules", déplore la commerçante

Cela fait plusieurs années que Virginie a mis en place un système basé sur la confiance dans son commerce à Linsmeau, section de la commune d'Hélécine. Elle a placé une tirelire dans sa boîte à oeufs et les clients y glissent de l'argent. Il s'agit d'oeufs frais que l'on peut acheter pour quelques euros en libre-service. Mais une personne l'a volée.



"Les quelques euros de ce principe nous servent à payer l'alimentation des poules. Et ça permet aussi aux enfants d'apprendre à gérer un euro, de voir ce qui rentre dans une caisse et ce qu'il faut faire pour cela, car il faut entretenir les poules", explique la Wallonne sur les ondes de Bel RTL.



"C'est piquer pour piquer. C'est du vol et ce n'est pas OK. Moi, j'ai envie d'éduquer mes enfants dans un monde où c'est possible de faire confiance", ajoute la femme déçue.



Virginie, trouve ce geste déplorable, mais elle ne baisse pas les bras. "Je continue parce que je ne veux pas me laisser décourager par de tels comportements".