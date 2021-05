France: la vaccination ouverte aux 16 et 17 ans atteints de certaines maladies graves

(Belga) La vaccination contre le Covid-19 est désormais ouverte en France aux mineurs de 16 et 17 ans atteints de certaines maladies qui leur font courir un "très haut risque de forme grave", selon des instructions du ministère de la Santé publiées jeudi.

Ils pourront recevoir le vaccin de Pfizer/BioNTech, le seul autorisé à ce stade pour les 16-17 ans. Jusqu'à présent, les seuls mineurs à qui la vaccination était ouverte étaient ceux âgés de 16 et 17 ans proches de personnes immunodéprimées. "Les personnes de 16 et 17 ans souffrant d'une pathologie à très haut risque de forme grave de Covid-19 sont autorisées, à compter de ce jour, à se faire vacciner avec le vaccin Pfizer-BioNTech en centre de vaccination", est-il écrit dans une note de la Direction générale de la santé (DGS) transmise aux soignants, publiée jeudi sur son site internet et dont a d'abord fait état le quotidien Le Parisien/Aujourd'hui en France. La liste des pathologies "à très haut risque de forme grave de Covid" avait précédemment été établie par les autorités sanitaires pour d'autres classes d'âge plus élevées. Elle comprend notamment les cancers en cours de traitement, les maladies rénales chroniques sévères, les transplantations d'organes, la mucoviscidose, la trisomie 21 ou certaines maladies rares. Au total, le nombre de majeurs concernés par ces pathologies est de 800.000. Ces derniers jours, le gouvernement a élargi la liste des personnes éligibles à la vaccination, pour accélérer la campagne. Elle est ouverte depuis samedi aux 18-50 ans atteints de certaines comorbidités, mais une déclaration suffit et une prescription médicale n'est pas demandée. Le président français Emmanuel Macron a indiqué vendredi dernier que la vaccination serait ouverte à tous les majeurs sans condition à partir du 15 juin.