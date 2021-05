Le mercure va remonter ce week-end mais le temps sera orageux

(Belga) Des maxima de 20 à 26°C sont attendus pour la journée de dimanche mais le temps aura un caractère orageux, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Jusqu'ici les températures étaient particulièrement fraîches pour la saison.

Jeudi et vendredi, le temps restera variable avec quelques averses par endroits. Les maxima ne devraient pas dépasser les 13°C. Samedi, la journée débutera sous un ciel voilé par des nuages d'altitude, puis la couverture nuageuse s'épaissira rapidement. En fin de matinée, une zone de pluie arrivera depuis la frontière française. Elle sera plus active sur l'ouest du pays que sur l'est et se décalera au fil des heures vers les Pays-Bas. Dans le courant de l'après-midi, le temps deviendra donc sec avec des éclaircies depuis le sud-ouest. Les maxima se situeront entre 9°C en Hautes Fagnes et 18°C dans les régions limitrophes avec la France. Dimanche, des courants méridionaux chauds et instables gagneront le Royaume. Des développements orageux sont donc à craindre. D'après les prévisions actuelles, ce risque semble, en journée, être plus marqué sur l'ouest du pays. En soirée, par contre, il devrait concerner l'ensemble des régions. Les maxima varieront de 20 à 26°C, sous un vent de secteur sud plutôt soutenu.