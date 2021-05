Un bébé, éjecté d'une voiture lors d'un accident, tombe d'un pont: un passant se jette à l'eau pour le sauver

Dimanche 2 mai, un homme a été félicité pour son action rapide après avoir été témoin d'un accident à Ocean City, dans le Maryland. Quatre autres véhicules étaient impliqués dans le crash. L'impact a envoyé le bébé de 18 mois dans la baie d'Assawoman, et le passant a immédiatement sauté par-dessus la rambarde pour sauver l'enfant. Des plaisanciers qui passaient sous le pont au moment des faits ont aidé l'homme et la petite fille. Ils ont mis le bébé dans une couverture.



Alayna était sur le bateau de sa famille quand elle a vu quelque chose tomber du pont. Quelques instants plus tard, quelqu'un a plongé à sa suite. "Le bébé portait une petite robe rose et c'est là que nous avons compris qu'il s'agissait de personnes", a-t-elle expliqué.



Le chef des pompiers d'Ocean City, Richard Bowers, a déclaré que l'enfant flottait face contre l'eau et qu'elle serait morte si le sauveteur ne l'avait pas sortie de l'eau et mise sur le bateau. "Il était stoïque, il était secoué, mais il était sous contrôle", a déclaré Joe, un des plaisanciers.



Le service d'incendie d'Ocean City a déclaré que le véhicule accidenté pendait au-dessus de la glissière de sécurité. Après avoir été secouru par l'homme qui souhaite garder l'anonymat, le bébé a été transporté d'urgence à l'hôpital pour enfants John Hopkins de Baltimore, dans le Maryland. Il est dans un état stable.



Sept autres personnes ont été blessées et transportées dans des hôpitaux de la région. Les responsables enquêtent toujours sur les causes de l'accident survenu dimanche après-midi.