"Un hélicoptère tourne sans cesse au-dessus du shopping depuis 20 minutes"; que s'est-il passé ce jeudi matin à Woluwe-Saint-Lambert ?

Vous étiez nombreux ce jeudi matin à contacter la rédaction de RTL info via notre bouton orange Alertez-nous, par rapport à une intervention policière sur la commune de Woluwe-Saint-Lambert. "Un hélicoptère tourne sans cesse au-dessus de Woluwe-Saint-Lambert (shopping ?) depuis 20 minutes", nous a écrit Marie vers 10h. "Pourquoi est-ce que l'hélicoptère de la police a-t-il survolé et est-il resté en vol stationnaire à Woluwe-Saint-Lambert (Rodebeek/Marcel Thiry/Peuplier), entre 8h55 et 9h10, pendant plus de 15 minutes ?", s'inquiète Gerald.

La zone de police nous a renvoyé vers le Parquet de Bruxelles, qui nous a confirmé l'information, liée à un trafic de drogue. "Ce 6 mai des opérations policières ont été menées, dans le cadre d’un dossier à l’instruction pour des faits de stupéfiants, sur la Zone de Police de Montgomery", nous a répondu la substitut du procureur du Roi. "L’enquête suit son cours et afin de ne pas entraver celle-ci nous ne ferons pas d’autre commentaire", précise-t-elle.