Comment réussir son barbecue? Voici tous les conseils de Julien Lapraille

Quels sont les bons plans pour un barbecue réussi ? C'est la question qui a été posée dans le RTL INFO Bienvenue au Top Chef Julien Lapraille.

Vous avez envie de faire un barbecue ce week-end ? Julien Lapraille a quelques conseils pour vous. En premier lieu, il y a le choix du barbecue. Gaz, charbon ou pellets ? Voici ce qu'il en pense. "Un barbecue aux pellets, c'est vraiment quelque chose de très écologique. Maintenant, il faut savoir le maitriser. Ça ne saisit pas comme, par exemple, un barbecue au charbon. C'est vraiment totalement différent. Celui au charbon, c'est celui qu'on aime, la cuisine, la fumée, l'odeur… En sachant qu'on a du charbon en Wallonie, donc c'est bien de mettre ça en avant. Point de vue facilité, celui au gaz est efficace et très rapide."

Selon le chef, pour réussir son barbecue, "il faut vraiment avoir la technique parce que ce n'est pas si simple". Il y a deux côtés, direct et indirect. "Le direct, c'est là qu'on a la flamme et du côté indirect, il n'y a pas de charbon. C'est simplement la chaleur. Le direct, on va saisir la viande et l'indirect, on va cuire la viande."

Si vous choisissez de cuire de la viande, par laquelle commencer ? "Ce que j'aime bien, c'est mettre le lard. Parce que j'aime terminer avec le morceau de lard qui croustille sous la dent. Et après on met les pillons de poulet et la saucisse. Il faut qu'elle soit encore un peu juteuse, pas trop cuite." Il est aussi important de sortir la viande une demi-heure avant de la saisir "pour éviter d'avoir un choc thermique, pour qu'elle se repose et s'attendrisse en même temps."

Mais il est également possible de cuire bien d'autres éléments de votre assiette au barbecue, d'origine animale ou végétale. Julien Lapraille prend l'exemple des asperges. "Ce que j'aime beaucoup, ce sont tous les petits accompagnements et retravailler des produits en salade, mais au barbecue, comme les asperges, par exemple."

Pour connaitre tous les conseils de Julien Lapraille concernant les marinades, regardez la vidéo ci-dessus.