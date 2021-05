Des lampadaires rechargent des voitures électriques à Woluwé-Saint-Pierre

50 habitants de la commune ont reçu l'autorisation de recharger gratuitement leur voiture électrique sur ces bornes. Il s'agit d'une expérience pilote.

Elle est actuellement testée en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, mais jusqu'à présent, c'est une expérience pilote inédite en Belgique. Ici, à Woluwe-Saint-Pierre, il est désormais possible de recharger sa voiture électrique de manière plutôt originale. Pour cela, il faut un badge et un câble qui relie le véhicule à un réverbère. L'idée est de limiter les coûts en utilisant les infrastructures existantes.

"On va travailler sur 8 bornes, avec une cinquantaine de personnes qui vont participer à ce test et évidemment, dans une phase ultérieure, nous allons soit collaborer avec Sibelga, soit mettre en place un partenariat public/privé, au niveau du financement à grande échelle", explique Alexandre Pirson, échevin de la mobilité.

Pour le moment, ces bornes sont gratuites. Le projet s'inscrit dans le cadre du thème de la SmartCity, chère à la commune, et est amené à se développer encore à l'avenir.