Une partie du canal de l'Espierre à Estaimpuis transformé en une zone de baignade cet été: "Le canal-plage, les kayaks, les pédalos, la baignade... le tout réuni au même endroit!"

Cela faisait longtemps que la commune attendait cela. Elle a reçu l'autorisation du service public de Wallonie. Du 1er juillet au 31 août, 50 à 100 baigneurs pourront profiter gratuitement de la zone aménagée durant l’après-midi.

Sous certains angles, le canal de l'Espierre a un petit côté Côte d'Azur. Et bientôt, les habitants d'Estaimpuis vont pouvoir largement en profiter, puisque une nouvelle zone de baignade sera aménagée pour cet été. A droite, l'espace sera consacré aux nageurs, à gauche, aux sports nautiques.

"La qualité de l'eau est désormais suffisante pour y autoriser l'accès et des analyses seront menées régulièrement. Il n'y a plus qu'à aménager et sécuriser les lieux", a indiqué Daniel Senesael, bourgmestre d'Estaimpuis, au micro de nos journalistes Olivia François et Marc Demoustiez.

La zone peut accueillir jusqu'à 100 baigneurs et sera accessible du 1er juillet au 31 août, de 14 à 18h.