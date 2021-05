Arlon : La salle de concert l'Entrepôt se réinvente en lieu de tournage

Privée de concerts et de public depuis des mois, la salle de concert l’Entrepôt à Arlon enregistre des sessions à la manière d'un clip vidéo et les diffuse sur sa chaîne Youtube "L'Entrepôt Sessions". Elle envisage de poursuivre cette activité à l'avenir.

La salle de concert l’Entrepôt ne chôme pas. Privée de concerts et de son public depuis des mois, elle s’est en partie réinventée et propose des sessions d’enregistrement de clips vidéos à des groupes. Ceux-ci sont tant belges que français et de tous styles, comme l’est la programmation de l’Entrepôt, éclectique.

Récemment, la chanteuse Charles y est venue tourner le clip de son titre Wasted time.

L’occasion de continuer à vivre de son art

Les groupes, eux aussi très impactés par les conséquences de la crise sanitaire, peuvent monter sur la scène arlonaise et y profiter de personnel et du matériel professionnels. Ils ont l’occasion de tourner leur clip (son et images) qu’ils diffuseront ensuite sur leurs réseaux, seuls moyens d’expression dont ils disposent en ce moment.

En moyenne, chaque groupe enregistre 2 clips en une journée. La captation des images est réalisée par une jeune asbl arlonaise spécialisée dans la vidéo (Press-Play). Elle multiplie les prises fixes, les plans de coupes et gros plans avant la réalisation du clip en postproduction. Au niveau son, les groupes profitent de l’acoustique si particulière de la salle et de tout son matériel de diffusion et de prise de son.

L’objectif principal : "Mettre le maximum de gens au travail parce que depuis le 13 mars 2020 le monde de la musique est quand même fortement à l’arrêt avec beaucoup de statut précaire dans ce milieu-là et beaucoup d’intérimaires", indique Frédéric Lamand, administrateur de l’Entrepôt. Cette initiative permet également à la salle de concert de rester présent en termes de contenu et d’envoyer comme message que la vie reste présente dans la salle.

Parallèlement, l’Entrepôt a créé sa propre chaîne Youtube "L’Entrepôt Sessions" sur laquelle elle diffuse tous les clips réalisés. Les vidéos tournées jusqu’ici font entre 8 et 10 000 vues.

Une activité qui a nécessité de l’adaptation

Jusqu’ici, la salle et son personnel étaient habitués au live, avec une ouverture d’un à trois soirs par semaine. Se lancer il y a quelques mois dans la production de sessions a dès lors été un défi. Pour s’améliorer et offrir un résultat de plus en plus pro, l’équipe met un point d’honneur à la formation. Une fois les concerts en public de nouveau possibles, ils envisagent d’ailleurs de continuer cette toute jeune activité.

L’Entrepôt est le seul lieu permanent de diffusion des musiques actuelles en Province de Luxembourg. Le bâtiment (une ancienne agence de douane de 1874 classée à l'inventaire du patrimoine monumental) a été mis à disposition par la commune d’Arlon à l’ASBL Losange en 1997 et est devenu, au fil des années, une véritable référence dans le milieu.